Cartier выпустил линию мужских «авиаторов»

Французский ювелирно-часовой дом Cartier выпустил линию мужских солнцезащитных очков Must de Cartier. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 24 июля.

Модели в стиле «авиатор» (узкая металлическая оправа с двойной перемычкой) отделаны натуральной кожей, прошитой седельным швом. Крепление дужки к оправе выполнено в виде стилизованной литеры «С». Дизайн очков навеян моделями Must 1980-х годов. В новой линии представлено три варианта: коричневые линзы в матированной позолоченной оправе цвета шампанского с отделкой из телячьей кожи и ацетата красного цвета, золотистые линзы с зеркальным эффектом в матированной позолоченной оправе с отделкой из кожи и ацетата белого цвета и серые поляризованные линзы в матированной оправе с платиновой отделкой, декорированной кожей теленка и ацетатом черного цвета.

Фото: пресс-служба Cartier 1 /3

Французский ювелирно-часовой дом Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. В настоящее время это второй или третий по продаваемости часовой бренд сегмента люкс, по численным показателям уступающий только Rolex. Кроме часов и драгоценностей, Cartier производит очки, пишущие инструменты, аксессуары из кожи и шелка и парфюмерию.

Весной 2017 года дом Cartier обновил коллекцию женских солнцезащитных очков Panthere de Cartier.