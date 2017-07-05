Ray-Ban сделал очки для женщин с активной жизненной позицией

Американская компания Ray-Ban представила новую коллекцию очков под названием Chromance. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 июля.

Речь идет о моделях RB8317CH с поляризованными линзами. Оправа солнцезащитных очков украшена двойным мостиком. Модель представлена в трех вариантах: блестящий серебристый, золотистый и матовый темно-серый. Также в коллекции представлена обновленная женская модель Jackie Ohh. По словам представителей марки, эти очки предназначены «для яркой жительницы мегаполиса с активной жизненной позицией, которая привыкла к вниманию окружающих».

Компания Ray-Ban занимается производством солнцезащитных очков и оправ для корректирующей оптики, принадлежит итальянской фирме Luxottica Group S.p.A. Первая модель очков выпущена в 1937 году и предназначалась для пилотов американских ВВС.

Одна из новинок марки — модель солнцезащитных очков, посвященная американской певице Дженис Джоплин. Модель с круглой оправой и яркими линзами получила название Ja-Jo. По словам представителей марки, эти очки можно надеть на музыкальные фестивали и вечеринки, которые пройдут летом.