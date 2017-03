Ray-Ban посвятил очки Дженис Джоплин

Компания Ray-Ban представила модель солнцезащитных очков, посвященную американской певице Дженис Джоплин. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 13 марта.

Модель с круглой оправой и яркими линзами получила название Ja-Jo. По словам представителей марки, эти очки можно надеть на музыкальные фестивали и вечеринки, которые пройдут летом.

Фото: пресс-служба Ray-Ban 1 /5

Компания Ray-Ban занимается производством солнцезащитных очков и оправ для корректирующей оптики, принадлежит итальянской фирме Luxottica Group S.p.A. Первая модель очков выпущена в 1937 году и предназначалась для пилотов американских ВВС.

Американская певица Дженис Джоплин стала известной в конце 1960-х годов. Она выступала сольно, а также как участница групп Big Brother and the Holding Company, The Kozmic Blues Band и The Full Tilt Boogie Band. Джоплин успела выпустить три альбома. Она умерла в 1970 году в возрасте 27 лет.