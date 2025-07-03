Польша приобрела у Южной Кореи 180 танков К2 «Черная пантера»

Правительство Польши и южнокорейский концерн Hyundai Rotem после зашедших в тупик переговоров подписали сделку по продаже 180 основных боевых танков K2 Black Panther для армии восточноевропейской республики. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.

«В рамках сделки 63 из 180 танков будут собраны в Польше, что будет контролироваться польской государственной оборонной группой PGZ. Также будут предоставлены новые конфигурации танка, передача технологий и полная поддержка технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что порядка 96 из обещанных 180 единиц техники будут поставлены в Польшу до конца этого года.

Танки PT-91 Фото: Ints Kalnins / Reuters

Как Польша собирается рекордно нарастить военную помощь Украине?

По данным журнала, цель контракта с Южной Кореей — рекордно нарастить военные поставки Польши Украине.

В частности, за счет замещающих поставок Польша будет способна быстро выводить из эксплуатации свои советские танки Т-72 и их модификации PT-91. Они будут перенаправлены Вооруженным силам Украины (ВСУ). Таким образом, объем поставленных Варшавой подержанных танков Киеву перевалит более чем за 300 единиц.

На этом планы Польши не заканчиваются. Предполагается, что восточноевропейская республика хочет суммарно закупить у Южной Кореи порядка одной тысячи танков K2, полагая, что «это изменит баланс сил». Кроме того, власти страны уже выразили интерес к приобретению танка нового поколения K3, чтобы заменить им отправленную ВСУ бронетехнику.

По мнению авторов материала, таким образом Варшава может блокировать мирное урегулирование конфликта на Украине, так как будет уверять Киев в своей способности наращивать военные поставки из советских арсеналов.

Польша осуществляет крупные инвестиции в ВСУ и проводит исключительно жесткую линию против возможных мирных переговоров с Россией (...) Кроме того, ее Польский добровольческий корпус уже участвует в боевых действиях в Сумской области Military Watch Magazine журнал

Новый президент Южной Кореи критиковал поставки ВСУ

Новый оборонный контракт Польши с Южной Кореей был подписан при новом президенте Ли Чжэ Мёне, который ранее критиковал возможную эскалацию отношений с Россией.

28 мая в ходе предвыборной кампании политик выступил против «излишней враждебности» по отношению к России и Китаю. В октябре прошлого года он также раскритиковал предыдущее правительство консерваторов за призывы помочь ВСУ нанести удары по местам дислокации северокорейских сил в Курской области. Тогда он призывал власти «прийти в себя» и обвинил в желании «перенести происходящую за тридевять земель войну на Корейский полуостров».

Какую помощь Южная Корея оказывает Украине? С самого начала конфликта на Украине Южная Корея не оказывала никакой летальной военной помощи, ограничиваясь лишь поставками касок, бронежилетов и средств разминирования. При этом ряд стран НАТО, включая Польшу и Канаду, начали закупать у республики танки K2 Black Panther, самоходные артиллерийские установки (САУ) K9 Thunder и истребители F-50 взамен той техники, которая была поставлена Киеву. Кроме того, США отправили ВСУ часть снарядов со своих собственных арсеналов на Корейском полуострове, а также рассматривали возможность закупить у южнокорейской стороны порядка 330 тысяч снарядов. В июне 2024 года советник президента по национальной безопасности, экс-посол в России Чан Хо Джин допустил возможную отправку оружия на Украину, сославшись на подписание Москвой и Пхеньяном договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Однако власти страны в скором времени отказались от этой идеи. В связи с нежеланием поставлять летальные вооружения Киеву, а также сохранением экономических отношений, власти России нередко называют Южную Корею «самой дружественной из недружественных стран».

Как отмечает журнал Politico, Ли Чжэ Мён занимает «примирительную позицию по отношению к Китаю и России» и выступает против отправки оружия самой Украине, однако он будет наращивать поставки в страны Европы.

Ли Чжэ Мён Фото: JUNG YEON-JE / Pool via REUTERS / Reuters

Более 320 миллионов долларов пришлось на Польшу из 557 миллионов долларов закупок странами Европы южнокорейского оружия в 2023 году

Хотя Ли Чжэ Мён выразил прямое желание снять санкции с России и возобновить экономические отношения, он также заявил о готовности помочь Украине в восстановлении экономики. По словам экспертов, Европе придется закрыть на такую позицию глаза, чтобы закупать южнокорейское вооружение и им замещать свои поставки ВСУ.

«Чтобы работать с Южной Кореей, Европе теперь придется не обращать внимания на риторику Ли Чжэ Мёна о России и следовать его более прагматичному, основанному на интересах стилю. Это откроет Европе возможность использовать бурно развивающуюся оборонную промышленность Сеула для повышения своей собственной военной готовности», — указал Александр Липке, координатор азиатской программы Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Польша устала поддерживать Украину

Сами жители Польши все больше критикуют помощь Украине. 18 декабря прошлого года опрос Центра исследования общественного мнения (CBOS) показал, что более половины поляков выступили за окончание конфликта на Украине с потерей Киевом территорий.

Число сторонников мирного урегулирования в обмен на отказ от территориальных претензий выросло с сентября, тогда за это выступили 39 процентов, а в апреле 2022 — 26 процентов

16 июня Польша министр обороны Владислав Косиняк-Камыш прямо заявил, что весь мир устал от темы Украины и вооруженного конфликта.

«Многие говорят: "Это не наша война". Этот лозунг в последнее время стал очень популярным в Польше и получает все более сторонников. Мы устали от войны. Да. Поляки устали, европейцы устали, мир устал», — отмечал глава оборонного ведомства.

Недовольство поляков продолжением поддержки Украины уже напрямую отразилось на политике. 1 июня, во втором туре президентских выборов в Польше, победу одержал кандидат от консервативных сил, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

Одно из его предвыборных обещаний было сокращение помощи Киеву. Также он напомнил украинскому руководству о ряде исторических обид.

Помимо Навроцкого, аналогичную антиукраинскую линию выбрали и третий кандидат на выборах политик Славомир Ментцен, а также занявший четвертое место популист Гжегож Браун.