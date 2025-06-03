На выборах президента Южной Кореи побеждает противник помощи Украине. Как это повлияет на отношения с Россией?

Профессор Ланьков: Победа Ли Чжэ Мена приведет к потеплению отношений с Россией

Победа кандидата от левоцентристской Демократической партии Ли Чжэ Мёна на досрочных президентских выборах в Южной Корее приведет к потеплению отношений с Россией. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил востоковед, профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

Потепление однозначно произойдет (...) Демократическая партия традиционно была сторонницей более независимой или, как они говорят, обычно сбалансированной политики. В частности, они вовсе не хотят ссориться с Россией и особенно с Китаем Андрей Ланьков профессор университета Кунмин в Сеуле

Выборы президента Южной Кореи состоялись 3 июня. Хотя официальные результаты будут опубликованы на следующий день, экзит-поллы демонстрируют безусловную победу кандидата от оппозиции Ли Чжэ Мёна.

Фото: JEON HEON-KYUN / Pool / Reuters

Он придет к власти на фоне политического кризиса, обострившегося в прошлом году, когда 3 декабря глава государства, член консервативной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение. После неудачного переворота ему был объявлен импичмент.

Ланьков указал, что пока судить о том, насколько серьезным будет потепление отношений Москвы и Сеула, трудно. Он подчеркнул, что поражение консервативного лагеря означает проигрыш «фанатичной проамериканской группировки» и приход к власти более умеренных, прогрессистских сил.

Однако кореевед подчеркнул, что союз Южной Кореи с США является безальтернативным — в случае если администрация президента Дональда Трампа окажет давление, республика присоединится к новым ограничениям против России.

С точки зрения корейцев, Россия входит в высшую лигу, но находится в ней на одном из последних мест. Поэтому, если со стороны США будут требования по части санкций, то Ли Чжэ Мён без особого энтузиазма выполнит эти «распоряжения» Андрей Ланьков профессор университета Кунмин в Сеуле

Как будущий президент Южной Кореи относится к России и Украине

28 мая в ходе предвыборной кампании Ли Чжэ Мён выступил против «излишней враждебности» по отношению к России и Китаю. В октябре прошлого года он также раскритиковал правительство консерваторов за призывы помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанести удары по местам дислокации северокорейских сил в Курской области. Он призвал власти «прийти в себя» и обвинил в желании «перенести происходящую за тридевять земель войну на Корейский полуостров».

Какую помощь Южная Корея оказывает Украине? С самого начала конфликта на Украине Южная Корея не оказывала никакой летальной военной помощи, ограничиваясь лишь поставками касок, бронежилетов и средств разминирования. При этом ряд стран НАТО, включая Польшу и Канаду, начали закупать у республики танки K2 Black Panther, самоходные артиллерийские установки (САУ) K9 Thunder и истребители F-50 взамен той техники, которая была поставлена Киеву. Кроме того, США отправили ВСУ часть снарядов со своих собственных арсеналов на Корейском полуострове, а также рассматривали возможность закупить у южнокорейской стороны порядка 330 тысяч снарядов. В июне 2024 года советник президента по национальной безопасности, экс-посол в России Чан Хо Джин допустил возможную отправку оружия на Украину, сославшись на подписание Москвой и Пхеньяном договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Однако власти страны в скором времени отказались от этой идеи. В связи с нежеланием поставлять летальные вооружения Киеву, а также сохранением экономических отношений, власти России нередко называют Южную Корею «самой дружественной из недружественных стран».

Ланьков напомнил, что Сеул присоединился к санкциям против Москвы, однако даже правившие проамериканские силы не осуществляли прямых поставок вооружений Киеву. Он добавил, что победившие прогрессисты и вовсе выступают против любого вмешательства в кризисы за пределами Корейского полуострова.

82% южнокорейцев выступают против отправки военной помощи Украине, по данным Gallup Korea

«Ли Чжэ Мён неоднократно говорил, что Южная Корея не должна вмешиваться ни в возможный конфликт между Китаем и Тайванем, ни в идущий между Россией и Украиной (...) Скорее всего, он сделает все, чтобы не оказывать прямую военную поддержку Киеву», — указал востоковед.

При этом Ланьков добавил, что в случае если США потребуют начать военные поставки Украине, то «после некоторого сопротивления» Южная Корея согласится.

Политолог отметил, что ожидать участия Сеула в действиях против Москвы не стоит, так как среди южнокорейцев преобладают положительные настроения о России. «В целом, в Корее существует негативный образ Китая и, кстати, позитивный образ России. Не надо преувеличивать их влияние на политические решения, однако какое-то воздействие они все-таки оказывают», — резюмировал он.

Даже факт военного союза с Северной Кореей не повлиял на отношение южнокорейцев к России (...) Красивые девушки, Чайковский, шахматисты, ракеты умеют делать! Безусловный позитив Андрей Ланьков профессор университета Кунмин в Сеуле

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

С какими проблемами столкнется новый президент Южной Кореи?

По мнению газеты The New York Times (NYT), Ли Чжэ Мён может стать самым влиятельным президентом Южной Кореи, так как его партия также контролирует почти две трети парламента — Национальной ассамблеи.

Профессор Ланьков не согласился с этим мнением и указал на ряд проблем, с которыми столкнется новый глава государства. Во-первых, он отметил, что отрыв политика на выборах не так велик, как предсказывали ряд СМИ, и раскол страны на конфликтующие лагеря сохранится.

Как отмечает газета The Guardian, Ли Чжэ Мён имеет потенциальные проблемы с президентством, так как несколько раз представал перед судом. По мнению авторов материала, любая попытка нового президента оправдать себя может перерасти в конституционный кризис.