Оппозиция Южной Кореи призвала депутата извиниться за призывы к ударам по России

Оппозиция Южной Кореи раскритиковала призыв депутата к ударам по России

Оппозиция Южной Кореи раскритиковала депутатов за призывы к нанесению совместных с Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов по российской территории, где военные КНДР якобы проходят подготовку перед отправкой в зону боевых действий. Об этом сообщает Chosun.

По данным портала, ранее была обнародована фотография телефона члена парламентского комитета по обороне от правящей партии Хан Ги Хо. На экране телефона была отображена переписка депутата с бывшим министром обороны Син Вон Сиком. В ней Хан Ги Хо призвал совместно с ВСУ «нанести ракетные удары по подразделениям северокорейской армии, чтобы нанести им потери» и затем использовать их в «психологической войне» против КНДР. В ответ Син Вон Сик пообещал рассмотреть это предложение.

Лидер оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мен в связи с произошедшим обвинил правительство в том, что оно «пытается перенести происходящую за тридевять земель войну на Корейский полуостров». Глава партии, обладающей большинством в парламенте, призвал правительство «прийти в себя» и извиниться за то, что они «своими легкомысленными словами провоцируют кризис».

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США якобы обладают информацией о прибытии в Россию трех тысяч военных из Северной Кореи.