В Белом доме заявили о прибытии трех тысяч бойцов из Северной Кореи в Россию

Кирби: в Россию прибыли на обучение три тысячи бойцов из Северной Кореи

Соединенные Штаты обладают информацией о прибытии в Россию трех тысяч военных из Северной Кореи. С таким утверждением выступил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

«Северная Корея отправила как минимум три тысячи солдат в восточную часть России. По нашей оценке, эти солдаты на корабле прибыли из Северной Кореи во Владивосток, затем в различные тренировочные части восточной России», — высказал мнение представитель Белого дома.

При этом Кирби уточнил, что США не обладают информацией о том, будут ли находящиеся в России военные из Северной Кореи участвовать в военных действиях на Украине.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц написала, что Северная Корея отправила в Россию порядка 12 тысяч военных. Утверждалось, что среди этих солдат есть «силы специального назначения».

В свою очередь, Владимир Зеленский заявлял об имеющихся у Киева данных, что военных из КНДР в составе двух бригад по шесть тысяч человек якобы готовят к участию в украинском конфликте на стороне России. При этом представительство Северной Кореи при ООН опровергло слухи об отправке военных в Россию, назвав эти сведения необоснованными.