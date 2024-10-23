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19:39, 23 октября 2024Бывший СССР

Украина заявила о 12 тысячах отправленных в Россию северокорейских военных

FT: Украина заявила, что КНДР отправила в Россию порядка 12 тысяч военных

Фото: KCNA / Reuters

КНДР отправила в Россию порядка 12 тысяч военных, заявила газета Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц.

Среди этих солдат есть «силы специального назначения». При этом «тысячи» будут отправлены в Курскую область, добавил источник в Киеве.

Ранее на Украине сняли адресованный северокорейским военным ролик, рассказывающий им об украинских лагерях для пленных. Он был снят Главным управлением разведки Минобороны Украины на корейском языке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял об имеющихся у Киева данных, что военных из КНДР в составе двух бригад по шесть тысяч человек якобы готовят к участию в украинском конфликте на стороне России. В свою очередь, представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке военных в Россию, назвав эти сведения необоснованными.

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      Антон Похиляк
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