На Украине сняли адресованный военным КНДР ролик, рассказывающий северокорейским бойцам об украинских лагерях для пленных. Ролик был снят Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Его опубликовал Telegram-канал «Политика страны».
Ролик записан на корейском языке. Видеоряд состоит из кадров с «новым лагерем для содержания военнопленных из Северной Кореи». Закадровый голос описывает «хорошие условия» содержания военнопленных — раздельные кровати, теплые комнаты и трехразовое питание.
Северокорейских военных призывают сложить оружие, обещая неприкосновенность. Текст обращения распространяется на русском и корейском языках.
КНДР опровергла слухи об отправке своих военных в Россию
22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил об имеющихся у Киева данных о том, что военных из КНДР в составе двух бригад по шесть тысяч человек якобы готовят к участию в украинском конфликте на стороне России.
Представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке своих военных в Россию, назвав эти сведения необоснованными.
Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не считает нужным комментировать подобные необоснованные стереотипные слухи
В представительстве КНДР добавили, что подобные заявления высказываются с целью очернения образа Пхеньяна, а также в попытках подорвать отношения между двумя суверенными государствами.
Летом 2024 года Россия и КНДР договорились об оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них
В июне 2024 года Россия и Северная Корея договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них.
Это положение было закреплено в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанном лидерами государств Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. Кроме того, в соответствии с документом стороны обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут нести угрозу суверенитету и безопасности России и КНДР.
Кроме того, Москва и Пхеньян намерены создать систему принятия совместных мер для укрепления оборонного потенциала с целью предотвращения войны.