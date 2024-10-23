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17:23, 23 октября 2024Бывший СССР

На Украине записали ролик для военных из Северной Кореи. В нем рассказывают о новом лагере для пленных

Киев распространил видео для бойцов из КНДР, желающих сдаться

Кадр: Telegram-Политика Страны

На Украине сняли адресованный военным КНДР ролик, рассказывающий северокорейским бойцам об украинских лагерях для пленных. Ролик был снят Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Его опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

Ролик записан на корейском языке. Видеоряд состоит из кадров с «новым лагерем для содержания военнопленных из Северной Кореи». Закадровый голос описывает «хорошие условия» содержания военнопленных — раздельные кровати, теплые комнаты и трехразовое питание.

Северокорейских военных призывают сложить оружие, обещая неприкосновенность. Текст обращения распространяется на русском и корейском языках.

Кадр: Telegram-Политика Страны

КНДР опровергла слухи об отправке своих военных в Россию

22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил об имеющихся у Киева данных о том, что военных из КНДР в составе двух бригад по шесть тысяч человек якобы готовят к участию в украинском конфликте на стороне России.

Представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке своих военных в Россию, назвав эти сведения необоснованными.

Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не считает нужным комментировать подобные необоснованные стереотипные слухи

сотрудник представительства Северной Кореи при ООН

В представительстве КНДР добавили, что подобные заявления высказываются с целью очернения образа Пхеньяна, а также в попытках подорвать отношения между двумя суверенными государствами.

Кадр: Telegram-Политика Страны

Летом 2024 года Россия и КНДР договорились об оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них

В июне 2024 года Россия и Северная Корея договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них.

Это положение было закреплено в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанном лидерами государств Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. Кроме того, в соответствии с документом стороны обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут нести угрозу суверенитету и безопасности России и КНДР.

Кроме того, Москва и Пхеньян намерены создать систему принятия совместных мер для укрепления оборонного потенциала с целью предотвращения войны.

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      Варвара Кошечкина
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