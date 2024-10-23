На Украине записали ролик для военных из Северной Кореи. В нем рассказывают о новом лагере для пленных

Киев распространил видео для бойцов из КНДР, желающих сдаться

На Украине сняли адресованный военным КНДР ролик, рассказывающий северокорейским бойцам об украинских лагерях для пленных. Ролик был снят Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Его опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

Ролик записан на корейском языке. Видеоряд состоит из кадров с «новым лагерем для содержания военнопленных из Северной Кореи». Закадровый голос описывает «хорошие условия» содержания военнопленных — раздельные кровати, теплые комнаты и трехразовое питание.

Северокорейских военных призывают сложить оружие, обещая неприкосновенность. Текст обращения распространяется на русском и корейском языках.

КНДР опровергла слухи об отправке своих военных в Россию

22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил об имеющихся у Киева данных о том, что военных из КНДР в составе двух бригад по шесть тысяч человек якобы готовят к участию в украинском конфликте на стороне России.

Представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке своих военных в Россию, назвав эти сведения необоснованными.

Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не считает нужным комментировать подобные необоснованные стереотипные слухи сотрудник представительства Северной Кореи при ООН

В представительстве КНДР добавили, что подобные заявления высказываются с целью очернения образа Пхеньяна, а также в попытках подорвать отношения между двумя суверенными государствами.

Летом 2024 года Россия и КНДР договорились об оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них

В июне 2024 года Россия и Северная Корея договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них.

Это положение было закреплено в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанном лидерами государств Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. Кроме того, в соответствии с документом стороны обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут нести угрозу суверенитету и безопасности России и КНДР.

Кроме того, Москва и Пхеньян намерены создать систему принятия совместных мер для укрепления оборонного потенциала с целью предотвращения войны.