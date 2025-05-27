В Южной Корее выступили против вражды с Россией и Китаем

Кандидат в президенты Южной Кореи выступил против вражды с Россией и Китаем

Кандидат в президенты Южной Кореи от Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мен выступил против излишней враждебности по отношению к России и Китаю. Его слова приводит Yonhap.

По его мнению, на сегодняшний день нет необходимости в таком противостоянии между странами. Чжэ Мен подчеркнул, что отношения с РФ и КНР не должны быть полностью исключены.

Кандидат в президенты также заявил, основой корейской дипломатии является союз с Соединенными Штатами.

Ранее сообщалось, что по итогам апреля 2025 года суммарные объемы поставок российского алюминия в Южную Корею увеличились примерно вдвое в сравнении с тем же периодом 2024-го.