Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:18, 28 мая 2025Мир

В Южной Корее выступили против вражды с Россией и Китаем

Кандидат в президенты Южной Кореи выступил против вражды с Россией и Китаем
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Ли Чжэ Мен

Ли Чжэ Мен. Фото: Pool / Reuters

Кандидат в президенты Южной Кореи от Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мен выступил против излишней враждебности по отношению к России и Китаю. Его слова приводит Yonhap.

По его мнению, на сегодняшний день нет необходимости в таком противостоянии между странами. Чжэ Мен подчеркнул, что отношения с РФ и КНР не должны быть полностью исключены.

Кандидат в президенты также заявил, основой корейской дипломатии является союз с Соединенными Штатами.

Ранее сообщалось, что по итогам апреля 2025 года суммарные объемы поставок российского алюминия в Южную Корею увеличились примерно вдвое в сравнении с тем же периодом 2024-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он играет с огнем!» Трамп обратился к Путину и заявил, что спас Россию от очень плохих вещей

    Стало известно о планах Трампа заключить масштабную сделку с Китаем и Россией

    В Госдепе прокомментировали планы Трампа насчет введения санкций против России

    В США посчитали российский истребитель «одним из лучших на Земле»

    Хорошо знакомый призрак рассказал экстрасенсу о конце света

    Госдеп США не подтвердил отмену ограничений на удары вглубь России

    Бывший футболист сборной Португалии оценил возможное возвращение Роналду в «Спортинг»

    В Южной Корее выступили против вражды с Россией и Китаем

    Сотни эскортниц готовятся к ПМЭФ. Как они объединяются на специальных маркетплейсах и сколько зарабатывают?

    Стало известно о планах короля Малайзии посетить Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости