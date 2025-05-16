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07:42, 16 мая 2025Экономика

Россия рекордно нарастила поставки одного вида продукции в Южную Корею

РИА Новости: Экспорт российского алюминия в Южную Корею вырос примерно вдвое
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

По итогам апреля 2025 года суммарные объемы поставок российского алюминия в Южную Корею увеличились примерно вдвое в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком увеличении экспорта этого вида продукции из РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы азиатской страны.

За отчетный период российские поставщики отправили в Южную Корею 46 тысяч тонн необработанного алюминия на сумму в 126,4 миллиона долларов. Достигнутый результат оказался рекордным в денежном выражении. Стоимость поставок стала наибольшей за все время двусторонней торговли, а их объем — максимальным с июня 2012 года.

В целом, с начала этого года покупатели из азиатской страны приобрели у российских экспортеров 148,2 тысячи тонн алюминия. В сравнении с тем же периодом 2024-го показатель увеличился на четверть. Стоимость поставок за это время выросла на 136 миллионов долларов — с 275 до 411 миллионов. Подобная динамика позволила РФ стать крупнейшим экспортером этого металла в Южную Корею и нарастить свою долю в структуре импорта азиатской страны до 28 процентов.

До недавнего времени ключевым рынком сбыта российского алюминия являлся Евросоюз (ЕС). В третью годовщину начала боевых действий на Украине власти ЕС ввели ограничения на импорт первичного алюминия из РФ. Этот запрет вошел в 16-й пакет антироссийских санкций. На этом фоне отечественные экспортеры начали искать новые перспективные рынки сбыта, переключившись преимущественно на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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