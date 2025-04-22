Exxpress: Санкции против российского алюминия ударят по ЕС и усилят Китай

Последний, 16 пакет санкций Европейского союза (ЕС), предполагающий запрет на покупки у России первичного алюминия, ударит по экономике ЕС, но усилит Китай. Это выяснили авторы исследования, проведенного стокгольмским аналитическим центром «Свободная торговля в Европе». Их выводы приводит агентство Exxpress.

Эксперты установили, что санкции, которые должны были стать сигналом для российских властей, стали автоголом для самой Европы. Отказ от алюминия из РФ оказался огромным экономическим просчетом. Его результатами станут: 20-30-процентный рост цен на алюминий, сокращение ВВП на 0,4 процентных пункта, возникновение угроз для 20 тысяч рабочих мест в Германии. Особенно пострадает Австрия, которая целиком зависит от мировых цен на алюминий.

В то же время китайские компании скупают российский алюминий по выгодным ценам. В некоторые годы до 80 процентов импорта этого металла в КНР приходилось на поставки из РФ.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен также предупредил, что Европа рискует столкнуться с большими проблемами из-за санкций на российский алюминий. Он убежден, что промышленность ЕС ждут необратимые последствия.