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17:48, 21 апреля 2025Мир

Европе предрекли серьезные проблемы из-за санкций против России

Малинен: Европе грозят проблемы из-за санкций против алюминия из России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Европе грозят серьезные проблемы из-за введенных ограничений на алюминий из России. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х.

«Европа в очередной раз поставила сама себя в затруднительное положение, поскольку ввела ограничения против алюминия из России. И последствия для европейской промышленности, скорее всего, будут необратимыми», — отметил эксперт.

19 февраля постоянные представители 27 стран — членов Европейского союза утвердили 16-й пакет антироссийских санкций. Ограничения, в частности, предусматривают запрет на импорт первичного алюминия из России и внесение в список 73 новых судов так называемого теневого флота.

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