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11:41, 19 февраля 2025Экономика

В ЕС согласовали 16-й пакет антироссийских санкций

Reuters: Новые одобренные ЕС санкции включают запрет на импорт алюминия из РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, соответствующее решение приняли утром в среду, 19 февраля.

Как уточняет Reuters, ограничения, в частности, предусматривают запрет на импорт первичного алюминия из России и внесение в список 73 новых судов так называемого теневого флота.

Накануне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил в Брюсселе, что ЕС «возьмет вопросы собственной безопасности в свои руки» и не станет следовать решениям американцев об отмене санкций против РФ в случае их принятия.

Ранее сообщалось, что окончательно утвердить 16-й пакет европейцы планируют 24 февраля.

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