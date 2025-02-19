В ЕС согласовали 16-й пакет антироссийских санкций

Reuters: Новые одобренные ЕС санкции включают запрет на импорт алюминия из РФ

Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, соответствующее решение приняли утром в среду, 19 февраля.

Как уточняет Reuters, ограничения, в частности, предусматривают запрет на импорт первичного алюминия из России и внесение в список 73 новых судов так называемого теневого флота.

Накануне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил в Брюсселе, что ЕС «возьмет вопросы собственной безопасности в свои руки» и не станет следовать решениям американцев об отмене санкций против РФ в случае их принятия.

Ранее сообщалось, что окончательно утвердить 16-й пакет европейцы планируют 24 февраля.