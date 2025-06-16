В Европе признали усталость всего мира от Украины

Косиняк-Камыш: Польша и весь мир устали от Украины

Польша и весь мир устали от темы Украины и вооруженного конфликта. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш передает агентство Reuters.

«Многие говорят: "Это не наша война". Этот лозунг в последнее время стал очень популярным в Польше и получает все более сторонников. Мы устали от войны. Да. Поляки устали, европейцы устали, мир устал», — указал глава оборонного ведомства.

При этом Косиняк-Камыш подчеркнул, что без помощи Польши, в том числе предоставления транспортного коридора для военных поставок, ситуация для Киева была бы хуже.

В прошлом году Косиняк-Камыш заявлял, что поляков шокирует роскошная жизнь приехавших к ним беженцев с Украины. По словам министра, польское общество «возмущено видом молодых людей с Украины, которые ездят на элитных автомобилях и проводят выходные в пятизвездочных отелях».