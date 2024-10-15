В Польше пришли в шок от роскошной жизни украинских беженцев

Министр Косиняк-Камыш: поляков шокирует роскошь беженцев с Украины

Поляков шокирует роскошная жизнь приехавших к ним беженцев с Украины. Об этом в интервью интернет-изданию Interia рассказал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По словам министра, польское общество «возмущено видом молодых людей с Украины, которые ездят на элитных автомобилях и проводят выходные в пятизвездочных отелях».

Косиняк-Камыш подчеркнул, что такой расклад несправедлив по отношению к полякам, «которые вносят вклад в здравоохранение, льготы, образование, поставки оружия и другую помощь».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск захотел приостановить предоставление убежища беженцам.