Премьер Польши Туск заявил о праве приостановить предоставление убежища беженцам

Премьер-министр Польши Дональд Туск настаивает на праве приостановить предоставление убежища беженцам. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Туска, его решение является ответом на гибридную войну, предполагающую массовую переброску мигрантов через границы Польши. Он отметил, что в такой войне право на убежище используется как инструмент и не имеет ничего общего с правами человека.

Туск напомнил, что Франция ввела временное приостановление приема заявок на предоставление убежища еще в мае.

12 сентября глава польского МИД Радослав Сикорский призвал Евросоюз перестать выплачивать пособия украинцам.

Позже глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал призыв Сикорского прекратить выплаты украинским беженцам, чтобы Киев смог мобилизовать больше людей.