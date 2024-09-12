В Польше призвали ЕС перестать выплачивать пособия украинцам

Глава МИД Польши Сикорский: в ЕС должны прекратить выплачивать пособия украинцам

Страны Европейского союза (ЕС) должны прекратить выплачивать беженцам с Украины пособия, потому что подобные выплаты создают препятствия для их возвращения в страну. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Le Monde.

«Украинцы-беженцы, находясь под защитой ЕС, получают 200 евро в месяц за каждого ребенка в семье. В Западной Европе они могут получить другие выплаты. Это создает финансовые препятствия для молодых людей, которые должны вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Европа не должна субсидировать неповиновение», — отметил дипломат.

По мнению Сикорского, задержка Конгрессом США предоставления помощи Киеву, а также закон о мобилизации на Украине «негативно повлияли на ситуацию на фронте» для украинской стороны. Он резюмировал, что ЕС снижает «мобилизационный потенциал украинцев», предоставляя им социальные выплаты.

10 сентября стало известно, что Эстония начнет предоставлять единовременное пособие на аренду жилья только новым украинским беженцам. Новые условия выдачи пособия начнут действовать с 11 сентября. Его размер составляет 1,2 тысячи евро. Отмечается, что в стране проживает большое число украинцев, которые находятся в Эстонии более года.