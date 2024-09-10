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16:50, 10 сентября 2024Бывший СССР

Эстония изменила условия выдачи пособия украинским беженцам

ERR: Эстония начнет предоставлять пособие только новым украинским беженцам

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Эстония начнет предоставлять единовременное пособие на аренду жилья только новым украинским беженцам. Об этом пишет телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на письмо эстонского Департамента социального страхования.

Новые условия выдачи пособия начнут действовать с 11 сентября. Его размер составляет 1,2 тысячи евро. Отмечается, что в стране проживает большое число беженцев с Украины, которые находятся в Эстонии более года.

Как уточняется, украинцы обратились за пособиями на аренду жилья после продления их первичного вида на жительство. По этой причине эстонские власти решили выдавать финансовую помощь только тем беженцам, которые «впервые получили вид на жительство».

В декабре 2022 года Кая Каллас, занимавшая тогда пост премьер-министра Эстонии, оценивая ситуацию с украинскими беженцами, заявила, что в стране не хотят появления новой общины, которая не говорит на эстонском языке. На этом фоне она отметила важность курсов эстонского языка.

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      Кристина Есикова
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