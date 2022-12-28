В Эстонии призвали находящихся в стране украинцев учить эстонский

Премьер Каллас: в Эстонии не хотят появления неговорящей на эстонском общины с Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, комментируя ситуацию с украинскими беженцами, заявила, что в стране не хотят появления новой общины, которая не говорит на эстонском языке. Также политик призвала проходить языковые курсы. Ее слова приводит ERR.

«Мы не хотим, чтобы в Эстонии появилась новая община, которая не говорит по-эстонски. Даже если они вернутся, а 80 процентов беженцев говорят, что хотят вернуться, почему бы на Украине не быть группе людей, которые говорят по-эстонски? В этом нет ничего плохого. Так что, да, именно такой курс мы взяли с самого начала», — сказала она.

Премьер отметила важность курсов эстонского языка. Кроме того, Каллас уточнила, что временную защиту получило около 40 тысяч человек. Эстония провела переговоры с Финляндией, принявшей меньше беженцев, для распределения людей. Политик заявила, что у финской стороны больше возможностей, а в Эстонии нет мест для проживания, в школах и трудовой сфере.

23 ноября стало известно о решении эстонских властей усложнить процедуру получения статуса временной защиты, которым обладают беженцы с Украины. По словам вице-канцлера по культурному многообразию Министерства культуры страны Эды Силберг, теперь нужно пройти программу адаптации. Речь идет о курсе лекций о жизни в Эстонии и 100 академических часах изучения эстонского языка, а также сдаче экзамена на его знание.