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23:14, 14 сентября 2024Мир

Глава МИД Украины одобрил призыв Польши не платить пособия украинским беженцам

Киев одобрил призыв Польши не платить пособия беженцам, чтобы их мобилизовать

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал призыв своего коллеги из Польши Радослава Сикорского прекратить выплаты социальных пособий украинским беженцам в странах Евросоюза, чтобы Киев смог мобилизовать больше людей. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, на конференции в Киеве министр иностранных дел Польши повторил высказанную им ранее в интервью изданию Monde мысль о том, что странам Евросоюза следует прекратить выплачивать украинским беженцам пособия, чтобы не помогать украинским мужчинам избегать призыва по мобилизации.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу указал, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) фактически начали охоту на мужчин. По его словам, невозможно сделать воина из украинца, которого силой и с унижениями отправляют на фронт.

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      Юлия Мискевич
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