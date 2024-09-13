Нардеп Мазурашу назвал мобилизацию охотой сотрудников ТЦК на украинцев

На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в ходе мобилизации устраивают охоту на мужчин. Так действия военкомов назвал депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу в эфире «Новости.LIVE».

«Нет доверия к военкоматам от слова совсем (...). Это люди, которых сейчас чаще всего называют вредителями. Им нужно просто прекратить эту охоту на людей», — заявил нардеп.

По его словам, невозможно сделать воина из украинца, которого силой и с унижениями отправляют на фронт. Мазурашу также отметил, что случаев самовольного оставления части украинскими мобилизованными может быть гораздо больше, чем дезертирства на передовой.

Ранее о высоком уровне дезертирства в рядах Вооруженных сил Украины заявил участвовавший в боевых действиях украинский журналист Владимир Бойко. По его словам, реальная численность дезертиров в украинской армии может составлять около 200 тысяч человек.