Украинский журналист оценил реальную численность дезертиров в рядах ВСУ

Журналист Бойко: численность дезертиров в ВСУ может составлять 200 тысяч человек

Число дезертиров в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) гораздо выше, чем сообщают власти страны, считает участвовавший в боевых действиях украинский журналист Владимир Бойко. Такое мнение он выразил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), пишет РИА Новости.

Бойко оценил, что реальная численность случаев дезертирства может составлять около 200 тысяч. По его мнению, Государственное бюро расследований Украины «принципиально скрывает преступления против установленного порядка», поэтому регистрирует не более трети подобных правонарушений. «При этом даже зарегистрированные уголовные производства не расследуются, а дезертиров никто не ищет», — написал журналист.

При этом Бойко отметил, что даже с учетом преуменьшения Киевом размеров проблемы официальный масштаб самовольно оставляющих воинские части солдат наглядно демонстрирует, что ситуация на фронте для ВСУ крайне сложная. «Даже если предположить, что за первый квартал 2024 года дезертировало только 25 тысяч военнослужащих, это означает развал фронта», — констатировал он.

Ранее комбат отдельного стрелкового батальона ВСУ Роман Ковалев заявил, что самовольно оставляют воинские части, в которых служат, до 30 процентов солдат ВСУ. По его словам, если оставление расположения военнослужащими с оружием происходит редко и сразу принимаются меры, чтобы найти таких бойцов, то дезертирство без оружия стало обыденностью.