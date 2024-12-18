Более половины поляков выступили за окончание конфликта на Украине с потерей территорий

Polskie Radio: 55 % поляков поддержали отказ Киева от территорий ради мира

Более половины поляков выступили за окончание конфликта на Украине с потерей Киевом территорий. По данным опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), 55 процентов жителей Польши поддержали отказ Киева от части регионов ради мира, передает Polskie Radio.

Так, респонденты считают главным приоритетом Украины завершение конфликта, а не попытку удержания территорий. Отмечается, что подобное мнение преобладает в польском обществе впервые с начала проведения Россией специальной военной операции.

Число сторонником мирного урегулирования в обмен на отказ от территориальных претензий выросло с сентября, тогда за это выступили 39 процентов, а в апреле 2022 — 26 процентов.

Ранее глава Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Яцек Севера заявил, что настоящее время Украина неспособна вернуть утраченные в ходе конфликта территории. Глава БНБ допустил, что в 2025 году Москва и Киев достигнут временного прекращения огня. При этом он подчеркнул, что договоренность об устойчивом перемирии «представляет собой туманную перспективу».

