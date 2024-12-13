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13:48, 13 декабря 2024Мир

В Польше признали неспособность Украины вернуть утраченные территории

Глава БНБ Севера: Украина неспособна вернуть утраченные территории
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В настоящее время Украина неспособна вернуть утраченные в ходе конфликта территории. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Яцек Севера в эфире Polskie Radio.

По словам Северы, возвращение Украиной занятых Россией территорий на данный момент невозможно. Глава БНБ допустил, что в 2025 году Москва и Киев достигнут временного прекращения огня. При этом он подчеркнул, что договоренность об устойчивом перемирии «представляет собой туманную перспективу».

Ранее Севера заявил, что отказ Польши направлять войска на Украину связан с опасением быть обвиненной в попытке разделить страну.

12 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном сообщил, что Варшава не станет размещать свои войска на Украине даже после прекращения огня.

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