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12:51, 13 декабря 2024Мир

В Польше объяснили отказ отправлять войска на Украину

БНБ Польши: отправка войск на Украину может быть воспринята как раздел страны
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша отвергает отправку войск на Украину, так как этот шаг мог бы быть воспринят как попытка раздела страны. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши Яцек Севера в эфире радиостанции Polskie Radio.

«С точки зрения польских интересов, а также польских союзнических обязательств, такое решение не является частью игры», — заявил Севера.

Глава БНБ почеркнул, что на отказ Польши от размещения военных на Украине повлияли «исторические вопросы». В частности, Варшава намерена опровергнуть обвинения в том, что она «готова и заинтересована в оккупации западной части Украины». По мнению Северы, нарратив о подобных планах Польши был бы сразу использован в случае появления ее войск на Украине.

Ранее глава БНБ призвал исключить отправку польских военных на Украину.

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