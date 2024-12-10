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01:52, 10 декабря 2024Мир

В Польше заявили о необходимости исключить отправку войск на Украину

Глава Бюро нацбезопасности Польши призвал исключить отправку войск на Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил о необходимости исключить отправку польских военных на Украину. Об этом он высказался в интервью TVN24.

Он также усомнился в том, что украинским войскам удастся взять под контроль занятые Россией территории. По мнению чиновника, расширение мобилизации не поможет им добиться успеха.

«Это и так будут слишком маленькие людские ресурсы для того, чтобы отбить в рамках контрнаступления те территории, которые заняты [Россией]», — отметил он.

Ранее польское издание Do Rzeczy предупредило, что в случае отправки европейских военных на Украину, Варшаве придется направить «один из более крупных контингентов», а отказ значительно снизит роль Польши на международной арене.

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