В Польше заявили о необходимости исключить отправку войск на Украину

Глава Бюро нацбезопасности Польши призвал исключить отправку войск на Украину

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил о необходимости исключить отправку польских военных на Украину. Об этом он высказался в интервью TVN24.

Он также усомнился в том, что украинским войскам удастся взять под контроль занятые Россией территории. По мнению чиновника, расширение мобилизации не поможет им добиться успеха.

«Это и так будут слишком маленькие людские ресурсы для того, чтобы отбить в рамках контрнаступления те территории, которые заняты [Россией]», — отметил он.

Ранее польское издание Do Rzeczy предупредило, что в случае отправки европейских военных на Украину, Варшаве придется направить «один из более крупных контингентов», а отказ значительно снизит роль Польши на международной арене.