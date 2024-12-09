Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:55, 9 декабря 2024Интернет и СМИ

В Польше испугались отправки военных на Украину

Do Rzeczy: поляки не смогут отсидеться под Львовом при отправке войск на Украину
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Одним из спорных вопросов для Польши касательно окончания конфликта на Украине является проект «миротворческой миссии» по отправке солдат из Европы на территорию страны. Опасения в связи с подобным сценарием выразило польское издание Do Rzeczy.

В материале отмечается, что в случае отправки европейских военных на Украину, Варшаве придется направить «один из более крупных контингентов», а отказ от участия в миссии значительно снизит роль Польши на международной арене.

«Разместить польских солдат в "безопасном месте, где-нибудь под Львовом", скорее всего, не удастся. (...). Безопасные места наверняка достанутся участникам, имеющим большее влияние в НАТО или ООН, под эгидой которых может быть организована такая миссия», — говорится в публикации.

Участие польских войск в такой миссии «станет огромным испытанием», так как для «сдерживания русских» понадобится несколько тысяч военнослужащих, утверждает Do Rzeczy.

Ранее кандидат в президенты Польши от ультраправого объединения «Конфедерация» Славомир Менцен заявил, что польские солдаты не будут участвовать в «войне за Крым и Донбасс». Он подчеркнул, что польская армия должна быть сильной и защищать свою страну, а не другие.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он сам все это на себя навлек». В США рассказали о сделке, отказ от которой стоил Асаду власти

      В Польше испугались отправки военных на Украину

      Венгрия и Израиль выступили против прихода оппозиции к власти в Сирии

      В Ирландии назвали самую главную угрозу в Европе «со времен нацистов»

      На Украине сообщили о переходе крупного села под контроль ВС РФ

      Поветкин заявил о поддержке Усика

      Филипп Киркоров придумал своим детям работу

      В Чехии назвали ситуацию в Сирии рискованной для Европы

      Крупный российский банк запланировал расстаться с частью заемщиков

      В Госдуме призвали дать Асаду российское гражданство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше