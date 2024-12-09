В Польше испугались отправки военных на Украину

Одним из спорных вопросов для Польши касательно окончания конфликта на Украине является проект «миротворческой миссии» по отправке солдат из Европы на территорию страны. Опасения в связи с подобным сценарием выразило польское издание Do Rzeczy.
В материале отмечается, что в случае отправки европейских военных на Украину, Варшаве придется направить «один из более крупных контингентов», а отказ от участия в миссии значительно снизит роль Польши на международной арене.
«Разместить польских солдат в "безопасном месте, где-нибудь под Львовом", скорее всего, не удастся. (...). Безопасные места наверняка достанутся участникам, имеющим большее влияние в НАТО или ООН, под эгидой которых может быть организована такая миссия», — говорится в публикации.
Участие польских войск в такой миссии «станет огромным испытанием», так как для «сдерживания русских» понадобится несколько тысяч военнослужащих, утверждает Do Rzeczy.
Ранее кандидат в президенты Польши от ультраправого объединения «Конфедерация» Славомир Менцен заявил, что польские солдаты не будут участвовать в «войне за Крым и Донбасс». Он подчеркнул, что польская армия должна быть сильной и защищать свою страну, а не другие.