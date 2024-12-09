В Польше испугались отправки военных на Украину

Do Rzeczy: поляки не смогут отсидеться под Львовом при отправке войск на Украину

Одним из спорных вопросов для Польши касательно окончания конфликта на Украине является проект «миротворческой миссии» по отправке солдат из Европы на территорию страны. Опасения в связи с подобным сценарием выразило польское издание Do Rzeczy.

В материале отмечается, что в случае отправки европейских военных на Украину, Варшаве придется направить «один из более крупных контингентов», а отказ от участия в миссии значительно снизит роль Польши на международной арене.

«Разместить польских солдат в "безопасном месте, где-нибудь под Львовом", скорее всего, не удастся. (...). Безопасные места наверняка достанутся участникам, имеющим большее влияние в НАТО или ООН, под эгидой которых может быть организована такая миссия», — говорится в публикации.

Участие польских войск в такой миссии «станет огромным испытанием», так как для «сдерживания русских» понадобится несколько тысяч военнослужащих, утверждает Do Rzeczy.

Ранее кандидат в президенты Польши от ультраправого объединения «Конфедерация» Славомир Менцен заявил, что польские солдаты не будут участвовать в «войне за Крым и Донбасс». Он подчеркнул, что польская армия должна быть сильной и защищать свою страну, а не другие.