В Польше отказались воевать за Крым и Донбасс

Кандидат в президенты Менцен: ВС Польши не будут воевать за Крым и Донбасс

Польские солдаты не будут участвовать в «войне за Крым и Донбасс». Об этом заявил кандидат в президенты Польши от ультраправого объединения «Конфедерация» Славомир Менцен, передает Do Rzeczy.

Он подчеркнул, что польская армия должна быть сильной и защищать свою страну, а не другие. Политик пообещал, что не допустит отправку военнослужащих на Украину.

Он добавил, что ему хотелось бы, чтобы Польша была гордой и суверенной. По мнению Менцена, Варшаве следует самостоятельно принимать решения, не спрашивая согласия Берлина, Брюсселя и Вашингтона.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что отправка войск блока НАТО на Украину и их задействование в конфликте не будет мудрым решением.