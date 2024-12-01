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08:20, 1 декабря 2024Мир

В Польше отказались воевать за Крым и Донбасс

Кандидат в президенты Менцен: ВС Польши не будут воевать за Крым и Донбасс
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ben Kupke / Unsplash

Польские солдаты не будут участвовать в «войне за Крым и Донбасс». Об этом заявил кандидат в президенты Польши от ультраправого объединения «Конфедерация» Славомир Менцен, передает Do Rzeczy.

Он подчеркнул, что польская армия должна быть сильной и защищать свою страну, а не другие. Политик пообещал, что не допустит отправку военнослужащих на Украину.

Он добавил, что ему хотелось бы, чтобы Польша была гордой и суверенной. По мнению Менцена, Варшаве следует самостоятельно принимать решения, не спрашивая согласия Берлина, Брюсселя и Вашингтона.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что отправка войск блока НАТО на Украину и их задействование в конфликте не будет мудрым решением.

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