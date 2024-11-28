Генсек НАТО оценил перспективу отправки сил альянса на Украину

Генсек НАТО Рютте заявил, что отправка войск на Украину не будет мудрым решением

Отправка войск блока НАТО на Украину и их задействование в конфликте не будет мудрым решением. С таким заявлением в интервью телеканалу Fox News выступил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«Я думаю, что это не будет мудрым решением», — ответил генсек на вопрос журналиста о перспективе участия НАТО в конфликте в случае, если России будут оказывать помощь третьи страны.

Ранее посол Литвы при НАТО Дейвидас Матульонис заявил, что европейским странам не нужно согласие руководства альянса для отправки войск на Украину.