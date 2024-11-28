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11:01, 28 ноября 2024Мир

Генсек НАТО оценил перспективу отправки сил альянса на Украину

Генсек НАТО Рютте заявил, что отправка войск на Украину не будет мудрым решением
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Отправка войск блока НАТО на Украину и их задействование в конфликте не будет мудрым решением. С таким заявлением в интервью телеканалу Fox News выступил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«Я думаю, что это не будет мудрым решением», — ответил генсек на вопрос журналиста о перспективе участия НАТО в конфликте в случае, если России будут оказывать помощь третьи страны.

Ранее посол Литвы при НАТО Дейвидас Матульонис заявил, что европейским странам не нужно согласие руководства альянса для отправки войск на Украину.

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