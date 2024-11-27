В Литве допустили отправку военных на Украину без согласия НАТО

Посол Литвы: для отправки войск на Украину не нужно согласие НАТО

Европейским странам не нужно согласие НАТО для отправки войск на Украину. Об этом заявил посол Литвы при Североатлантическом Альянсе Дейвидас Матульонис, его слова приводит УНИАН.

«Это [отправка войск на Украину] могут быть национальные решения, группа стран, коалиция, которая желает присоединиться к этой инициативе. Здесь не обязательно иметь согласование или метку НАТО», — отметил он.

При этом дипломат признал, что пока отправка военных западных стран на Украину является лишь идеей. При этом он допустил, что эту тему могут снова поднять министры иностранных дел стран-участниц НАТО на предстоящей встрече в Брюсселе.

Ранее глава военного комитета Североатлантического альянса, адмирал Роб Бауэр заявил, что ядерный потенциал России сдерживает отправку войск НАТО на Украину, так как многие страны военного блока опасаются возможных последствий. Он также напомнил, что российский ядерный арсенал является крупнейшим в мире.