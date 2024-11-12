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12:49, 12 ноября 2024Мир

В НАТО раскрыли причину нежелания вводить войска на Украину

Бауэр: ядерный потенциал России сдерживает отправку войск НАТО на Украину
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Little / Reuters

Ядерный потенциал России сдерживает отправку войск НАТО на Украину, так как многие страны военного блока опасаются возможных последствий. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса, адмирал Роб Бауэр, передает журнал Newsweek.

«Я абсолютно уверен, что если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы уже были на Украине и выгнали их», — заявил военный представитель НАТО в ходе выступления на Пражском оборонном саммите Международного института стратегических исследований.

Бауэр подчеркнул, что российский ядерный арсенал является крупнейшим в мире. По его словам, если его соединить с американским потенциалом, то он составит порядка 90 процентов от остальных ядерных запасов в мире.

Ранее Бауэр заявил, что о размещении союзных ротационных сил Североатлантического альянса в Швеции и Финляндии говорить не приходится — на данный момент еще не пришло время. По словам представителя Североатлантического альянса, соответствующие решения члены альянса принимают, договариваясь между собой.

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