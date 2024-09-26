НАТО предостерегла от спешки в размещении сил на границе с Россией

DN: в НАТО заявили, что о размещении сил на границе с Россией говорить рано

О размещении союзных ротационных сил Североатлантического альянса в Швеции и Финляндии говорить не приходится — на данный момент еще не пришло время, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Интервью с ним публикует газета Defense News (DN).

«Пока еще очень рано об этом говорить. Страны выступили со своими намерениями, и сейчас они работают над деталями», — ответил офицер на вопрос DN о перспективе постоянной дислокации союзников вблизи российской границы в Скандинавии.

По словам Бауэра, соответствующие решения члены альянса принимают, договариваясь между собой. «В Болгарии американцы общались с французами и румынами. Затем в какой-то момент пришли французы, присоединились голландцы, бельгийцы и войска из Люксембурга», — описал существующую практику военный.

Ранее стало известно, что Япония и США проведут десятидневные военные учения Keen Sword-25. В маневрах будут задействованы 33 тысячи японских военных и сотрудников береговой охраны, 30 кораблей и 250 самолетов сил самообороны Японии, а с американской стороны примут участие 12 тысяч военнослужащих, 10 кораблей и 120 самолетов.