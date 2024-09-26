Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:19, 26 сентября 2024Мир

НАТО предостерегла от спешки в размещении сил на границе с Россией

DN: в НАТО заявили, что о размещении сил на границе с Россией говорить рано

Фото: Murad Sezer / Reuters

О размещении союзных ротационных сил Североатлантического альянса в Швеции и Финляндии говорить не приходится — на данный момент еще не пришло время, заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Интервью с ним публикует газета Defense News (DN).

«Пока еще очень рано об этом говорить. Страны выступили со своими намерениями, и сейчас они работают над деталями», — ответил офицер на вопрос DN о перспективе постоянной дислокации союзников вблизи российской границы в Скандинавии.

Материалы по теме:
НАТО много не бывает Иностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
НАТО много не бываетИностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
17 мая 2019
«Это переломный момент» Россия готова ввести войска для защиты ДНР и ЛНР. Чем на это ответит НАТО?
«Это переломный момент»Россия готова ввести войска для защиты ДНР и ЛНР. Чем на это ответит НАТО?
23 февраля 2022

По словам Бауэра, соответствующие решения члены альянса принимают, договариваясь между собой. «В Болгарии американцы общались с французами и румынами. Затем в какой-то момент пришли французы, присоединились голландцы, бельгийцы и войска из Люксембурга», — описал существующую практику военный.

Ранее стало известно, что Япония и США проведут десятидневные военные учения Keen Sword-25. В маневрах будут задействованы 33 тысячи японских военных и сотрудников береговой охраны, 30 кораблей и 250 самолетов сил самообороны Японии, а с американской стороны примут участие 12 тысяч военнослужащих, 10 кораблей и 120 самолетов.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      «Это безответственно». США ответили на решение Путина изменить правила применения ядерного оружия

      Россиянам раскрыли продукт для борьбы с метеоризмом

      На Украине рассказали об увеличении дальнобойности российских КАБов

      В США оценили «летающий РПГ-26»

      Россиянка расправилась с упрекавшем ее за маленький заработок мужем

      На Украине заявили о подготовке экстрадиции депутата-защитника УПЦ

      Звезда «Триггера» вышел в свет в новом имидже

      НАТО предостерегла от спешки в размещении сил на границе с Россией

      Частный вертолет пропал с радаров в небе над Россией

      Минобороны показало кадры минометных ударов в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше