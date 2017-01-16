Производитель очков Ray-Ban объявил о создании конгломерата с Luxottica

Французский производитель линз для очков Essilor и итальянская фирма по выпуску очков Luxottica, владеющая брендом Ray-Ban, объявили о слиянии. Об этом сообщается в понедельник, 16 декабря, на сайте Essilor Group.

В результате будет образован конгломерат с годовой выручкой более 15 миллиардов евро. Численность сотрудников объединенной корпорации EssilorLuxottica составит около 140 тысяч человек, география холдинга — 150 стран.

В ходе сделки будет проведен обмен акциями из расчета 0,461 ценной бумаги Essilor за каждую акцию Luxottica. После ее завершения крупнейшим акционером объединенной компании с 31-процентным пакетом акций станет 81-летний основатель Luxottica Леонардо дель Веккьо.

Как отмечается, новая структура будет использовать возможности производства обеих компаний и разветвленную сеть продаж. Таким образом будет создан ключевой игрок рынка индустрии производства очков.

Luxottica Group принадлежат также бренды Persol и Oakley. По итогам 2015 года выручка компании составила около 9 миллиардов евро.

Essilor — производитель линз для очков и оптического оборудования. В 2015 году объем продаж компании составил 6,7 миллиарда евро.