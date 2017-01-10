Yahoo! потеряет название после слияния с Verizon

Один из старейших интернет-гигантов Yahoo! после завершения поглощения компанией Verizon изменит название на Altaba. Об этом пишет издание USA Today.

Как, в свою очередь отмечают источники The Wall Street Journal, новое название представляет из себя комбинацию слов «альтернатива» и Alibaba.

СМИ также стало известно, что компанию покинет главный исполнительный директор Марисса Майер, а также еще пять топ-менеджеров, включая одного из основателей Дэвида Фило и главу совета директоров Мейнарда Уэбба, занимавшего данный пост с августа 2013 года.

Новым председателем совета директоров Altaba станет Эрик Брандт, вошедший в состав совета в марте 2016 года.

О покупке Verizon интернет-бизнеса Yahoo за 4,8 миллиарда долларов стало известно в июле 2016 года. Окончание сделки ожидается в начале текущего года..

Американский интернет-гигант Yahoo Inc. заявил о потенциальной возможности продажи бизнеса или основных активов в феврале 2016 года.