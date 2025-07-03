Миронов прокомментировал разговор Путина и Трампа

Миронов заявил, что диалог между Россией и США приобрел регулярный характер

Диалог на высшем уровне между Россией и США уже приобрел регулярный характер, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, между странами наметилась нормализация отношений в сфере экономики и гуманитарного сотрудничества. «Диалог на высшем уровне между нашими странами уже приобрел регулярный характер», — прокомментировал он.

При этом депутат считает, что доверять администрации Трампа нельзя. Он отметил, что имея дело с властями США, надо руководствоваться фразой 40-го американского президента Рональда Рейгана «Доверяй, но проверяй».

Он напомнил, что Трамп обещал мир на Украине. «Но лишь спустя полгода приостанавливает поставки оружия киевскому режиму. Подчеркну, он не прекращает их насовсем», — подчеркнул Миронов.

Ранее Миронов заявил, что Запад активно накачивает Украину оружием в ущерб своей безопасности.