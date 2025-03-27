Миронов заявил, что накачка Украины оружием взорвет Европу изнутри

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что Запад активно накачивает Украину оружием в ущерб своей безопасности. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Миронова, накачка Украины оружием взорвет Европу изнутри. Это приведет к формированию новой опасной террористической группы, которая начнет шантажировать европейские страны.

«Единственный способ защититься от такого развития событий — прекратить поддержку неонацистов на Украине и начать денацификацию страны», — сказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал дополнительную помощь Киеву в размере двух миллиардов евро, а также поддержал инициативы американского лидера Дональда Трампа по окончанию конфликта на Украине.