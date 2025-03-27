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07:54, 27 марта 2025Россия

Раскрыты последствия помощи Украине для Европы

Миронов заявил, что накачка Украины оружием взорвет Европу изнутри
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Миронов

Сергей Миронов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что Запад активно накачивает Украину оружием в ущерб своей безопасности. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Миронова, накачка Украины оружием взорвет Европу изнутри. Это приведет к формированию новой опасной террористической группы, которая начнет шантажировать европейские страны.

«Единственный способ защититься от такого развития событий — прекратить поддержку неонацистов на Украине и начать денацификацию страны», — сказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал дополнительную помощь Киеву в размере двух миллиардов евро, а также поддержал инициативы американского лидера Дональда Трампа по окончанию конфликта на Украине.

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