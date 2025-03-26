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22:22, 26 марта 2025Мир

Макрон поддержал инициативы Трампа по окончанию конфликта на Украине

Макрон поддержал инициативы Трампа по окончанию конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативы американского лидера Дональда Трампа по окончанию конфликта на Украине. Трансляцию совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским ведет в соцсети X Елисейский дворец.

«Я приветствую инициативу президента Трампа, которая направлена на скорейшее сокращение и прекращение боевых действий в той последовательности, которая могла бы помочь нам достичь крепкого и продолжительного мира, гарантирующего безопасность Украины и континента», — подчеркнул политик.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский встретились в Париже 26 марта. Разговор проходит накануне саммита «коалиции желающих», где будет обсуждаться потенциальное размещение миротворцев на Украине.

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