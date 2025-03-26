Макрон поддержал инициативы Трампа по окончанию конфликта на Украине

Макрон поддержал инициативы Трампа по окончанию конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативы американского лидера Дональда Трампа по окончанию конфликта на Украине. Трансляцию совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским ведет в соцсети X Елисейский дворец.

«Я приветствую инициативу президента Трампа, которая направлена на скорейшее сокращение и прекращение боевых действий в той последовательности, которая могла бы помочь нам достичь крепкого и продолжительного мира, гарантирующего безопасность Украины и континента», — подчеркнул политик.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский встретились в Париже 26 марта. Разговор проходит накануне саммита «коалиции желающих», где будет обсуждаться потенциальное размещение миротворцев на Украине.

