Макрон поддержал инициативы Трампа по окончанию конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативы американского лидера Дональда Трампа по окончанию конфликта на Украине. Трансляцию совместного брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским ведет в соцсети X Елисейский дворец.
«Я приветствую инициативу президента Трампа, которая направлена на скорейшее сокращение и прекращение боевых действий в той последовательности, которая могла бы помочь нам достичь крепкого и продолжительного мира, гарантирующего безопасность Украины и континента», — подчеркнул политик.
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский встретились в Париже 26 марта. Разговор проходит накануне саммита «коалиции желающих», где будет обсуждаться потенциальное размещение миротворцев на Украине.