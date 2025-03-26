Макрон и Зеленский встретились в Париже и обнялись при встрече

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский встретились в Париже, сообщает «РБК-Украина».

Политики обнялись при встрече. Разговор проходит накануне саммита «коалиции желающих», где будет обсуждаться потенциальное размещение миротворцев на Украине.

20 марта Зеленский отказал в общении позвонившему ему Макрону. Украинский лидер объяснил французскому коллеге, что находится на брифинге, и пообещал перезвонить через 15-20 минут. Он также рассказал, что общается с Макроном ежедневно.