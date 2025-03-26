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21:32, 26 марта 2025Мир

Макрон и Зеленский встретились в Париже

Макрон и Зеленский встретились в Париже и обнялись при встрече
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: Henri Szwarc / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский встретились в Париже, сообщает «РБК-Украина».

Политики обнялись при встрече. Разговор проходит накануне саммита «коалиции желающих», где будет обсуждаться потенциальное размещение миротворцев на Украине.

20 марта Зеленский отказал в общении позвонившему ему Макрону. Украинский лидер объяснил французскому коллеге, что находится на брифинге, и пообещал перезвонить через 15-20 минут. Он также рассказал, что общается с Макроном ежедневно.

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