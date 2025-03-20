Зеленский отказал в общении позвонившему ему Макрону

Зеленский не смог поговорить с позвонившим ему Макроном из-за общения со СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский не смог поговорить с позвонившим ему французским коллегой Эммануэлем Макроном из-за общения со СМИ. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

«Во время Zoom-брифинга Владимира Зеленского ему позвонил по телефону президент Франции Эммануэль Макрон. Украинский президент поднял трубку, объяснил, что он сейчас общается с журналистами, и пообещал перезвонить через 15-20 минут», — говорится в публикации.

После этого Зеленский подтвердил журналистам, что принял звонок от Макрона. По словам политика, с французским лидером они созваниваются в среднем раз в день.

Ранее Макрон раскрыл детали подготовленного вместе с Британией плана по Украине. Он предложил перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры на месяц с последующим отправлением миротворцев на территорию Украины.