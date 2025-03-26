Макрон анонсировал дополнительную помощь Украине

Макрон: Франция выделит Украине дополнительные два миллиарда евро и вооружения

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна выделит Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Об этом сообщается в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.

Макрон анонсировал дополнительную помощь Киеву на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. По его словам, Франция отправит Украине противотанковые ракеты Milan, средства ПВО (например, ракеты MICA, которыми оснащены поставленные Киеву истребители Mirage), а также ракеты типа земля-воздух Mistral.

«Чтобы держать фронт, Украина также получит бронемашины VAB, танки AMX10, а также множество боеприпасов, включая управляемые дроны», — сказал французский лидер.

Ранее Макрон и Зеленский встретились в Париже. Они обнялись при встрече. Переговоры проходят накануне саммита «коалиции желающих», где будет рассматриваться потенциальное размещение миротворцев на Украине.