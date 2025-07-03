Палата представителей США приняла «большой, красивый билль» Трампа

Палата представителей США приняла законопроект Трампа по налогам и госрасходам

Палата представителей США приняла проект президента страны Дональда Трампа по налогам и госрасходам. Об этом сообщает телеканал NBC.

Теперь законопроект, известный как «большой, красивый билль», направили на подпись самому Трампу. За инициативу выступили 218 конгрессменов, 214 — против.

Документ предполагает сокращение налогов и госрасходов, а также увеличение трат в оборонной сфере. В частности, на создание системы ПРО Golden Dome («Золотой купол»).

При этом Илон Маск, который ранее занимал пост координатора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), выступал с критикой проекта. В том числе из-за повышения потолка госдолга на пять триллионов долларов.

Ранее лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис поставил исторический рекорд по длительности речи в нижней палате Конгресса. Политик говорил более 8,5 часа без перерыва, критикуя закон Трампа.