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21:14, 3 июля 2025Мир

Лидер демократов в Палате представителей США побил рекорд по продолжительности речи

Лидер демократов в парламенте Джеффрис выступал перед Конгрессом 8,5 часа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Хаким Джеффрис, лидер демократического меньшинства в Палате представителей США, поставил исторический рекорд по длительности речи в нижней палате Конгресса. Политик говорил более 8,5 часа без перерыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Джеффрису удалось это сделать, так как он воспользовался правилом «волшебной минуты» — оно позволяет лидерам партий в Палате представителей высказываться неограниченное количество времени. В ходе своей речи чиновник раскритиковал закон президента США Дональда Трампа о расходах и налогах.

До этого рекорд принадлежал экс-спикеру Палаты Кевину Маккарти. Он установил его в 2021 году, выступая на протяжении 8 часов и 32 минут. В Сенате дольше всех выступал представитель демократической партии, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер. Он также критиковал Трампа, его речь длилась больше суток.

В марте Трамп побил рекорд бывшего американского лидера Билла Клинтона по продолжительности речи в Конгрессе, выступая 1 час и 39 минут.

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