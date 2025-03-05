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15:23, 5 марта 2025Мир

Трамп побил рекорд Клинтона в ходе выступления в Конгрессе

Трамп побил рекорд Клинтона по продолжительности речи в Конгрессе
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Win McNamee / Reuters

Президент США Дональд Трамп побил рекорд бывшего американского лидера Билла Клинтона по продолжительности речи в Конгрессе, которая составила почти 99 минут. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Президент Трамп завершил свою речь незадолго до 23.00, что сделало ее самой длинной из когда-либо произнесенных в ходе выступления перед обеими палатами конгресса. (...) Речь продлилась около 1 часа 39 минут», — отмечается в материале издания.

Как уточняют авторы, предыдущий рекорд был поставлен Клинтоном, чья речь в Конгрессе 2000 года составила 89 минут.

В ночь на 5 марта по московскому времени Трамп выступил в Конгрессе США с речью, которую посвятил отчету о проделанной работе и дальнейшим планам возвеличивания Америки. В частности, он подробно остановился на планах по урегулированию конфликта на Украине, а также похвалился, что поставил рекорд «по восстановлению здравого смысла».

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