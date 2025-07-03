Молодежь массово вышла на улицы в мятой и грязной одежде. Почему неопрятность вдруг стала модной и при чем тут консерваторы?

Рваные колготки и одежда с имитацией пятен стали трендом в 2025 году

Дырявые колготки, рваные джинсы, кроп-топы и одежда с имитацией пятен внезапно обрели популярность в текущем сезоне. Молодежь массово поддержала моду на неопрятность и вышла на улицы с небрежными прическами и размазанным макияжем. Как большинство трендов, messy girl («неряшливая девушка») зародился в TikTok, где завирусилась песня «Я слишком неряшливая» авторства феминистки Лолы Янг. Почему зумеры отказались от идеальной картинки — разбиралась «Лента.ру».

Что такое messy girl?

Эстетика messy girl («неряшливая девушка») пришла на смену тренду clean girl («чистая девушка»), олицетворяющему чистоту и здоровый образ жизни. Сейчас молодежь, напротив, принялась носить нарочито небрежные вещи, отказываясь от глажки, укладки и естественного макияжа.

Показ коллекции бренда Acne Studios на Неделе моды в Париже Фото: Estrop / Getty Images

В соцсетях появились тысячи видео с одноименным хештегом messy girl, в которых инфлюэнсеры надевают наряды с имитацией пятен, рваные джинсы, свитера и майки, мятую одежду и нарочито неряшливые предметы гардероба. Подобные ролики набирают миллионы просмотров, а их авторы призывают зрителей принимать себя и отказаться от идеальной картинки.

Эстетика прославляет несовершенство, беззаботность, небрежность, эмоциональную уязвимость

Софи Абриат модный обозреватель

Параллельно с соцсетями messy girl перекочевал и на подиумы: даже на Неделе моды в Париже манекенщицы дефилировали в неряшливых образах. Свою интерпретацию эстетики представили дизайнеры Dior, Chloé и Acne Studios и другие люксовые бренды.

«Это парадокс: даже несовершенство можно стилизовать, продать, отредактировать, и модные бренды это хорошо поняли», — подчеркнула Абриат.

Стиль «неряшливой девушки» популяризировали Charli XCX, Билли Айлиш и Лола Янг

Messy girl вылилось из прошлогоднего тренда brat girl («дрянная девчонка»), для которой присущи экстремально короткие шорты, потертые кожаные вещи, дырявые толстовки, грубые ботинки на каблуках и нарочито грязный макияж. Течение обрело популярность благодаря рэперше Charli XCX, выпустившей новый альбом с тем самым названием — Brat.

Задавшая тренд messy girl рэперша Charli XCX Фото: @charli_xcx

Тогда инфлюэнсеры вслед за Charli XCX надевали короткие шорты и белую майку без бюстгальтера, демонстрируя тем самым нарочитое безрассудство, решительность и непоколебимую уверенность в себе.

Мы живем в мире, где поддерживать стандарт совершенства просто нереально. Я думаю, когда вы видите, как кто-то принимает свои недостатки и ведет себя неряшливо, вы узнаете в этом частичку себя. Вы чувствуете, что быть неряхой — это нормально Charli XCX рэперша

По словам исполнительниы, важно транслировать свою неидеальность и позволять себе ошибаться. «Мне нравятся люди, которые принимают свою дикость и совершают ошибки. Я думаю, что в том, чтобы облажаться, есть свое очарование. Это кажется более правдивым. Думаю, люди могли бы использовать это чаще», — заявляла она.

Среди звезд, распространивших тренд messy girl, оказались также поп-исполнительница Билли Айлиш и певица Лола Янг, чья песня «Я слишком неряшливая» завирусилась в TikTok и стала негласным гимном «неряшливых девушек».

Модный обозреватель Софи Абриат отмечает, что развитию messy girl предшествовали образы актрисы Кортни Лав из 1990-х с рваными колготками, певицы Эми Уайнхаус с ее стекающей с глаз подводкой и стиль модели Кейт Мосс 2000-2010-х годов.

«Тенденция находится где-то на полпути между мягким гранжем 2010-х и инди-безвкусицей (стилем, сочетающим в себе рок и богемность) нулевых. Кроме того, сегодня каждый тренд проходит через фильтр алгоритма и становится хештегом», — подчеркнула Абриат.

Тренд на неряшливость помогает людям принимать себя

В действительности неряшливый образ, призванный символизировать хаос и человеческие недостатки, тщательно подбирается девушками, заявила Абриат. «Кажущаяся небрежность часто на самом деле сконструирована», — уточнила она.

Показ бренда Miu Miu на Неделе моды в Париже Фото: Victor Boyko / Getty Images

И чтобы соответствовать тренду и походить на популярных инфлюэнсеров, модницам приходится следовать определенным советам по созданию соответствующего стиля, который якобы символизирует бунтарство и безразличие к своему внешнему виду.

В соцсетях даже завирусился макияж, создающий иллюзию бессонной ночи после вечеринки в клубе. Блогеры призывают последовательниц messy girl отказаться от плотных тональных основ, отдавая предпочтение исключительно кремовым текстурам, которые легко распределяются на коже и создают эффект «макияжа без макияжа».

Основательница косметического бренда Пилар ДеМанн считает, что противоречащие друг другу тренды clean и messy girl на самом деле несут в массы одну философию: принятие себя и игнорирование стандартов красоты.

Надеюсь, что эти тренды побудят молодых людей (и людей всех возрастов) принять свою индивидуальную и уникальную красоту и понять, что хотя макияж — это очень весело, но самое лучшее — это наша естественность Пилар ДеМанн основатель бьюти-бренда Pilar BLLaC

Журналистка Клэр Руссель подытожила, что стиль «неряшливой девушки» стал глотком свежего воздуха в период расцвета консервативных взглядов, пропагандирующих моду на домохозяек и даже аномальную худобу.

«Если люди найдут тенденцию, которая позволит противостоять этим гиперконсервативным и глубоко женоненавистническим предписаниям, это будет здорово», — заключила Руссель.

