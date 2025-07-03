Путин принял решение признать власть талибов в Афганистане по предложению Лаврова

Посол Жирнов: Путин признал Исламский Эмират Афганистан, стремясь к партнерству

Президент России Владимир Путин принял решение признать Исламский Эмират Афганистан по предложению главы МИД РФ Сергея Лаврова для налаживания партнерства. Об этом сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия-1».

«Оно (решение) демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном», — сказал дипломат, комментируя признание Москвой власти талибов в стране.

Россия первой в мире официально признала власть талибов в Афганистане. Как сообщили в МИД РФ, Москва признает Исламский Эмират Афганистан. Речь идет о втором режиме талибов, которые с августа 2021 года вернули контроль над Афганистаном и восстановили Исламский Эмират.

Талибы контролировали большую часть страны до вторжения Соединенных Штатов Америки в Афганистан в декабре 2001 года. В 90-х годах режим талибов в Афганистане был признан тремя странами: Пакистаном, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Эти страны установили дипломатические отношения с движением талибов и признали их правительство.

