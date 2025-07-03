Депутат Рады Дубинский заявил о недееспособности Зеленского

Вхождение Вооруженных сил (ВС) России в Днепропетровскую область — иллюстрация недееспособности режима украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, Киев не хочет признавать «катастрофы на фронте». «Каждый день продвижения в завершении войны — это люди, земля и экономика. Цена, которую мы платим за одного идиота у власти и его подельников», — высказался депутат.

Он добавил, что «осуществляется операция по сдаче Украины».

Ранее Дубинский рассказал, что попытки Зеленского затянуть конфликт приведут к полной потере страны.