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21:49, 30 июня 2025Бывший СССР

Дубинский рассказал о последствиях попыток затянуть конфликт на Украине

Дубинский: Попытки Зеленского затянуть конфликт приведут к полной потере Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Попытки украинского президента Владимира Зеленского затянуть конфликт приведут к полной потере страны, заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

По словам депутата, чем раньше Зеленский заверишит конфликт, тем больше шансов сохранить государство. Как отметил Дубинский, глава Украины либо «идиот, который не понимает этого», либо предатель, «который намеренно ведет к такому исходу, параллельно набивая карманы».

Депутат добавил, что после взятия российской армией под контроль крупнейшего месторождения лития в Европе, Киев «потерял свой последний козырь в ресурсной сделке с США».

Ранее Дубинский заявил о лжи Зеленского о потерях ВСУ.

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