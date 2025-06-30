Депутат Рады Дубинский заявил о лжи Зеленского о потерях ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский лжет о реальных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Еще 3000 тел украинских солдат из РФ. Ужасные цифры, которые увеличили за 2 месяца официальные потери на 30 процентов», — написал парламентарий. Он также назвал Зеленского лживым безумцем, заявив, что президент Украины занижает потери путем невыдачи справок о кончине.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленскому не остается ничего больше, кроме как настаивать на двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным.