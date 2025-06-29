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22:57, 29 июня 2025Бывший СССР

В Раде раскрыли последнее требование Зеленского для переговоров с Россией

Депутат Рады Дубинский: Зеленский будет настаивать на личной встрече с Путиным
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому ничего больше не остается, кроме как настаивать на личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Такое последнее требование Киева для переговоров с Москвой назвал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Последний аргумент Зеленского, который остался без козырей по итогам саммитов НАТО и ЕС — "я буду обсуждать территориальные вопросы только с Путиным". А без личной встречи договоренностей, мол, не будет», — написал парламентарий. По его словам, у Зеленского нет аргументов, которые помогли бы ему в разгооворе с президентом РФ, так как союзники не дали ему новую военную помощь в виде денег и оружия.

«Поэтому Зеленский переходит к партии "упоротого" — или встречайтесь со мной, или я не знаю, что сделаю», — заключил Дубинский.

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